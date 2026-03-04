Mit seinen jetzigen drei Spielertrainern geht der FC Fehrbach auch in die kommende Saison. „Die Stimmung ist sehr gut, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, und die Anzahl der geholten Punkte steht nicht im Einklang mit den Leistungen der Mannschaft“, begründet FCF-Vorsitzender Alexander Hornung das Vertrauen in Jonas Lorett, Marius Zimmermann und Christoph Subal trotz des vorletzten Tabellenplatzes in der Fußball-A-Klasse. Für Fehrbachs zweite Mannschaft zeichnet nächste Runde Adrian Kohlenbach (zuletzt SG Thaleischweiler) verantwortlich.