Die 15-jährige Afghanin, die in Pirmasens lebte und mutmaßlich in Worms gestorben ist, beschäftigt diese Woche das politische Mainz. Der Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich am Donnerstag mit der Angelegenheit. Die Landesregierung will auf Antrag von Justizminister Herbert Mertin (FDP) die Abgeordneten über den Vorfall informieren.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt in dem Fall, nachdem die Polizei das Mädchen vor einigen Tagen tot am Rheinufer bei Worms-Rheindürkheim gefunden hat. Tatverdächtig sind die Eltern. Die Mutter und die Tochter lebten getrennt von dem Vater in der Pirmasenser Innenstadt. Der Vater lebte ebenfalls in Pirmasens.