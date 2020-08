Der Mann, der am 14. Juni in der Pirmasenser Blümelstalstraße mutmaßlich einen tödlichen Unfall verursachte, hat bislang keine Aussage gemacht, was in jener Nacht geschah.

Wie die Zweibrücker Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilt, wartet sie weiterhin auf das Gutachten, das klären soll, wie der Unfall geschah. Auch das psychiatrische Gutachten, in dem es um die Schuldfähigkeit des Autofahrers geht, liege noch nicht vor.

Der 51-jährige Mann aus Pirmasens, der in jener Nacht seinen Wagen in eine Gruppe von Menschen vor der Hoepfner-Pilsquelle lenkte, hat sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zur Sache geäußert. Er hat inzwischen die psychiatrische Abteilung, in der er sich nach dem Unfall aufhielt, verlassen.

Ein 39-jähriger Obersimter starb bei dem Unfall, und einem Schwerverletzten musste in der Universitätsklinik Homburg ein Unterschenkel amputiert werden. Die Polizei stellte bei dem Unfallfahrer in jener Nacht 1,84 Promille fest. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung.