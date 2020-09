Der Zweibrücker Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Pirmasenser erhoben, der am 14. Juni den tödlichen Unfall vor der Hoepfner-Pilsquelle in der Blümelstalstraße verursacht haben soll. Sie wirft dem Mann Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Wie die Behörde mitteilt, hatte der Mann in jener Nacht sein Auto mit 50 bis 70 Stundenkilometern in eine Gruppe von Kneipengästen gesteuert, die auf dem Gehweg und in einer Parkbucht stand. Dabei wurde ein 39-jähriger Mann getötet, sechs weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann seinen Wagen nicht absichtlich in die Gruppe steuerte, vielmehr habe er die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Fahrer wurden 2,24 Promille festgestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er zum Zeitpunkt der Tat schuldfähig war. Der Unfallfahrer, der zunächst in der Psychiatrie untergebracht war und seinen Führerschein abgeben musste, schweigt bislang zu dem Unfall. Das Pirmasenser Amtsgericht muss nun zunächst entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Daher steht noch kein Verhandlungstermin fest.