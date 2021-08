In der Nacht zum 14. Juni 2020 wurde ein junger Obersimter durch einen tödlichen Unfall in Pirmasens mitten aus dem Leben gerissen. Wie geht man damit um? Indem man der Trauer etwas Schönes hinzufügt. Nadine Harley Sestan will mit weiteren Freunden des Unfallopfers in der Blümelstalstraße einen Ort der Erinnerung schaffen.

Fast ein Jahr ist seit dem Unfall vor der Hoepfner-Pilsquelle vergangen, bei dem ein damals 51-Jähriger betrunken seinen Wagen in eine Gruppe von Menschen vor der Kneipe lenkte. Zurück blieben ein Toter, sechs Schwerverletzte mit Schädelprellungen, Knochenbrüchen, Bänderrissen, Hautabschürfungen, Zahnschäden. Einem Unfallopfer musste in der Homburger Uniklinik ein Unterschenkel abgenommen werden. Posttraumatische Störungen halten bis heute an.

Nadine Harley Sestan, die Freundin des Getöteten, ist Teil dieser „Schicksalsgemeinschaft“, wie sie es nennt, die nach wie vor damit beschäftigt ist, das Geschehene aufzuarbeiten. Sestan berichtet von vielen Gesprächen, mindestens einmal im Monat tauschten sich Überlebende und Hinterbliebene aus, bei Bedarf auch öfter. Die Westpfälzer Stiftung Katastrophen-Nachsorge und Seelsorger sowie der Opferbeauftragte des Landes bieten nach wie vor Unterstützung. „Manche wollen damit abschließen, nicht mehr darüber sprechen“, berichtet Sestan, dass die Gruppe über die Monate kleiner geworden ist, aber noch immer zehn Menschen umfasst.

Mit Gemälde, Bank und schönen Blumen

Sie wollen nun den Ort des Schreckens in einen Ort der Erinnerung verwandeln, was zugleich ein Geschenk für den Verstorbenen sein soll. Sestan arbeitet an einem Gemälde, in dem die Erinnerungen der Freunde und Hinterbliebenen an Björn Mangold einfließen. Auch ein Foto von ihm soll aufgestellt werden, zudem eine Holzbank, von der aus man auf Wildblumen und Insektenhotels schauen und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann: Gedanken über Leben und Tod, Erinnerungen. Es soll ein liebevoll gestalteter und schöner Platz in der Nähe der Gaststätte werden, der dem „furchtbaren Ort“ den Schrecken nimmt, an den auch Sestan erst Monate nach dem Unfall zurückkehren konnte.

„Ende und Neuanfang zugleich“

Diese Woche hat die Gruppe mit der Stiftung Katastrophen-Nachsorge einen Spendenaufruf gestartet. Mindestens 3000 Euro werden laut Sestan für die Gestaltung des Gedenkorts benötigt. Die Amerikanerin, die auf eine internationale Schule ging, will den Ort international bekannt machen. Nicht in dem Sinn, dass Menschen aus aller Welt nach Pirmasens kommen, wenn ihnen etwas Vergleichbares widerfahren ist. Eher soll der Ort Menschen aus aller Welt als Beispiel dienen, wie man sich nach einem Unglück einen „kreativen Ort der Erinnerung“ schaffen kann, der zugleich „ein Ende und einen Neuanfang“ markiert, berichtet die 31-Jährige.

Leicht fällt Sestan all das nicht, denn auch sie hat nach wie vor mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen, seelisch und körperlich. Doch das Leben geht weiter. Immer. Irgendwie. „Man muss nach vorne schauen“, sagt sie und ergänzt: „Das hat Björn auch immer gesagt.“

Info

Spendenkonto DE12 5405 0110 0000 5603 34, Kontoinhaber Stiftung Katastrophen-Nachsorge, Verwendungszweck „Schicksalsgemeinschaft Pirmasens“. Die Stiftung ist berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen.