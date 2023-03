Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mann, der am 14. Juni nachts seinen Wagen in eine Gruppe von Kneipengästen vor der Pirmasenser „Pilsquelle“ steuerte, wobei ein 39-jähriger Mann starb, muss sich in wenigen Wochen vor dem Schöffengericht des Pirmasenser Amtsgerichts verantworten. Eine zentrale Frage wird sein, ob der Angeklagte vermindert schuldfähig ist.

Wie Amtsgerichtsdirektorin Sabine Schmidt-Wilhelm mitteilt, hat das Pirmasenser Amtsgericht nun das Hauptverfahren gegen den Unfallfahrer eröffnet, der in jener Nacht mit 2,2 Promille