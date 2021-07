Die Akte „Brand im Winzler Viertel“ bei der Zweibrücker Staatsanwaltschaft ist noch nicht geschlossen. Damit bleibt weiter offen, welche juristischen Folgen der Fall haben wird.

„Die Überprüfungen sind noch nicht abgeschlossen, endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor“, antwortet die Zweibrücker Staatsanwaltschaft auf die Frage, was Stand der Dinge bei der Aufarbeitung des Falles ist.

Durch den Brand in der Winzler Straße am 6. November hatten zwei Mädchen, fünf und sieben Jahre alt, ihr Leben verloren. Ihre Familie − die Eltern und vier weitere Geschwister − wohnte in dem Haus zur Miete. Sie verlor bei dem Unglück neben den beiden Mädchen sämtliches Hab und Gut. Zwei groß angelegte Spendenaktionen ermöglichten es der nunmehr sechsköpfigen Familie, in einer anderen Wohnung in der Innenstadt unterzukommen und weiterzumachen. Sie wurde außerdem psychologisch betreut.

Gutachter hatten in der Folge festgestellt, dass der Brand im Mietshaus in jener Nacht durch einen technischen Defekt in einem Verteilerkasten entstand. Zu klären ist die Schuldfrage beziehungsweise: Inwieweit hätte sich dieser Defekt vermeiden lassen? Wie die RHEINPFALZ berichtete, vertritt der Hauseigentümer gegenüber der Familie den Standpunkt, ihn treffe an dem Brand keine Schuld, vielmehr habe sie selbst den Brand verursacht, der das Haus unbewohnbar machte.