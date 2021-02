„Liebe, Lust und Ischias – Eine Liebesgeschichte mit allen Höhen und Tiefen“ heißt die aktuelle Produktion von Frank Serrs Showservice International in Rieschweiler. Zum Auftakt der Tournee wird das Stück am 8. Oktober in Serrs Birkenhof Family Lodge in Rieschweiler aufgeführt. Mitwirkende sind die Schauspieler Lou Hoffner und Hansi Kraus.

Hoffner und Kraus sind als Bühnenpaar bekannt und touren schon seit Jahren gemeinsam durch Deutschland. Jetzt haben Sie mit „Liebe, Lust und Ischias“ ein neues Stück entwickelt, dass ab Herbst 2021 die Bühnen erobern soll. Zusammen mit Bühnenautor Ronald Kruschak entstand eine Komödie mit Tiefgang, eine szenische Lesung für zwei Darsteller, die, so die Ankündigung von Frank Serrs Showservice International, „selbst unter strengen Corona-Auflagen aufgeführt werden kann“. Und so peilt die ab Oktober geplante Tournee bereits 100 Termine an.

Lou Hoffner ist bekannt auch als Sängerin beim Eurovision Song Contest mit Hits von Ralph Siegel. Ihr Kollege Hansi Kraus hat sich einen Namen gemacht mit Filmen wie die berühmten „Lausbubengeschichten“, „Die Lümmel aus der ersten Bank“, „Derrick“, „Der Alte“, „Forsthaus Falkenau“, „Der Bergdoktor“, „Sturm der Liebe“ und „Die Rosenheim-Cops“.

