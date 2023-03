Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis 21. April wird Mohammed Farouk Sayed auf so einiges verzichten – nicht nur aufs Essen und Trinken am Tage. Was der Fastenmonat Ramadan für Muslime bedeutet und wie sich dabei Körper und Geist reinigen lassen, hat der Geschäftsmann der RHEINPFALZ erläutert.

Am Mittwochabend hat der Ramadan begonnen. Viele Muslime fasten einen Monat lang, essen und trinken von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nichts. Einer von ihnen ist der 29 Jahre alte Mohammed Farouk