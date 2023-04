Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sven Knieriemen aus Pirmasens ist 40 Jahre, Physiotherapeut und 178 Kilogramm schwer: In der Fernsehsendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ will er deshalb gegen seine Kilos kämpfen. Im Interview mit der RHEINPFALZ erklärt er, was er sich von der Teilnahme an der Sendung erhofft.

Was hat Sie dazu bewogen, bei „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ mitzumachen?

Ich bin schon so lange ich denken kann übergewichtig. Ich hatte Phasen,