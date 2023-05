Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der zweiten Woche von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ kämpft Sven Knieriemen weiter gegen seine Pfunde. Mit einem Gewichtsverlust von 16,3 Kilo hat er in der ersten Folge eine Wochenbestleistung erbracht. Wie verlief das Abnehm-Camp in dieser Woche für den Pirmasenser?

Wer abnehmen will, muss nicht nur Sport treiben, sondern auch auf seine Ernährung achten. Deshalb werden die Teilnehmer von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ von