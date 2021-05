Raphael Kozilek bildet kommende Saison in der Fußball-A-Klasse mit Ex-Oberligaspieler Sebastian Stanjek das Trainerduo beim SV Ruhbank.

Kozilek spielte bisher beim Landesligisten FC Fehrbach und wurde in dessen Jugend sowie in der des SC Hauenstein ausgebildet. Der 25-Jährige war auch bei der SG Rieschweiler aktiv gewesen, bevor er 2016 nach Fehrbach wechselte. „Raphael bringt fußballerisch und menschlich alle Voraussetzungen mit, um im Team mit Stanjek unsere gesteckten Ziele zu erreichen“, sagte SVR-Spielleiter Christian Ross. Kozilek studiert in Landau Sport und Mathematik auf Lehramt.