Der SV Ruhbank ist in der Fußball-A-Klasse Ost nach der Hälfte aller Spiele Tabellenletzter. Aus sieben Begegnungen holte das von Sebastian Stanjek und Raphael Kozilek trainierte Team nur vier Punkte. Dennoch ist SVR-Spielleiter Christian Ross zuversichtlich, am Ende dieser Hauptrunde (am 12. Dezember) einen Platz erreicht zu haben, der für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt.

Dazu müsste Ruhbank zumindest auf Platz vier landen. Auf dem rangiert aktuell der FC Fischbach mit elf Punkten bei einem Spiel mehr. „Mit Ausnahme der 0:6-Niederlage gegen Obersimten waren