Auf Tore von Marcel Heinz und Julian Koch setzt der SV Lemberg am Mittwoch im Kreispokal-Halbfinale beim SV Ixheim.

Marcel Heinz ist A-Klasse-Fußballer beim SV Lemberg. Dessen Trainer Fabian Rösinger bezeichnet die Statur des 1,93 Meter großen und „80 bis 85 Kilo schweren“ Stürmers als „furchteinflößend“. Dennoch sei der 22-Jährige schnell und vor allem „kopfballstark“. Der im Saarland stationierte Bundespolizist kickte einst in einer A-Jugend-Spielgemeinschaft für Lemberg, ehe es ihn zum SV Bottenbach zog. Im Sommer kehrte der in der Offensive vielseitig einsetzbare Kicker aus Windsberg zum SVL zurück und zeigte seine Qualitäten. Acht Treffer erzielte Heinz für den Tabellenachten der A-Klasse. Zuletzt traf er gleich dreimal beim 7:4-Erfolg in Rieschweiler. „Er verfügt über einen Superabschluss“, lobt Rösinger seinen Angreifer, der einen Stammplatz sicher hätte, wenn er nicht öfters berufsbedingt im Training fehlen würde.

Lemberg benötigt am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) im Kreispokal-Halbfinale beim SV Ixheim wohl nicht nur einen treffsicheren Heinz, sondern auch den Torriecher von Julian Koch, der diese Runde schon 18-mal für den SVL in der A-Klasse erfolgreich war. Der gastgebende Tabellenvierte der B-Klasse West hat am Sonntag mit einem phänomenalen 18:0 gegen den SV Hornbach gezeigt, dass er sich in einer blendenden Verfassung befindet. Die Ixheimer Steven Mathieu (27 Treffer) und Maik Ruban (24) führen die Torjägerliste der B-West an. „Das ist eine Top-Mannschaft für die B-Klasse, aber wir wollen ins Finale“, erklärt SVL-Trainer Rösinger. Noch einmal wie bei den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga 2024 vor mehreren hundert Zuschauern spielen, sei das Ziel.

Noch kein Nachfolger

Vor allem von Rösinger, denn es ist seine vierte und letzte Saison beim SV Lemberg. „Es sind ausschließlich private und berufliche Gründe, die mich kürzertreten lassen“, begründet der Mitarbeiter der Heinrich-Kimmle-Stiftung sein Aufhören in Lemberg. Er werde zunächst seinen Freizeitjob als Fußballtrainer ruhen lassen. Ein Nachfolger steht nach den Worten des SVL-Vorsitzenden Marc-Kevin Schaf noch nicht fest.

Im zweiten Halbfinale empfängt zeitgleich der diese Saison noch ungeschlagene B-West-Spitzenreiter SC Stambach A-Klasse-Tabellenführer SVN Zweibrücken.