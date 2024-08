„Alle in Blau!“ Der SV Hinterweidenthal ruft seine Anhänger auf, zum ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga am Samstag (16.30 Uhr) gegen die SG Eppenbrunn in den Vereinsfarben zu kommen. Wer das tut, wird belohnt.

Die Mannschaft hat für jede Frau in Blau ein Glas Sekt, für jeden Mann in Blau ein Bier und für jedes Kind in Blau ein Eis ausgelobt. Und nach dem Abpfiff (etwa ab 18.30 Uhr) lädt