Hinterweidenthal steht nach einem 4:7 gegen den damit praktisch geretteten TSC kurz vor dem Abstieg aus der Landesliga. Der SV Hermersberg verliert das Spitzenspiel.

Denis Jung, der Trainer des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken, freute sich am Freitagabend eher still über den 7:4 (3:2)-Sieg seiner Mannschaft im Torfestival beim SV Hinterweidenthal. „Natürlich habe ich mich über unsere Tore gefreut und auch darüber, dass wir den Klassenerhalt jetzt ziemlich sicher geschafft haben. Aber ich habe heute bewusst auf Torjubel verzichtet und werde nach dem Spiel auch nicht großartig ins Sportheim gehen“, sagte der sichtlich „geschlauchte“ Jung, der in der kommenden Runde zum zweiten Mal das Traineramt bei den akut abstiegsgefährdeten Hinterweidenthalern übernimmt. Vor der Partie hatte der Pirmasenser, von 2016 bis 2022 Coach des SVH, viele Bekannte begrüßt. Jung: „Das war ein sehr intensives Spiel, das wir immer wieder in den Griff bekommen haben. Allerdings haben wir es versäumt, früher noch mehr Tore zu machen.“

TSC-Trainer Denis Jung (rechts) begrüßte bei seinem alten und neuen Verein viele Bekannte. Foto: Florian Schwarz

Gegner Hinterweidenthal, der für einen Verbleib in der Landesliga nun auf eine günstige Entwicklung in höheren Ligen angewiesen ist, haderte in der hoch emotionalen Partie mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Marcel Laque und seinen Assistenten. Beim Stand von 3:2 für die Gäste kommentierte Hinterweidenthals Co-Spielertrainer Felix Burkhard eine Freistoßentscheidung Laques zugunsten des TSC aus Sicht des Unparteiischen allzu heftig. Die Folge: eine Zehn-Minuten-Strafe für den Torjäger.

Zwei Tore in Überzahl

In Burkhards Abwesenheit schraubten Lennart Vogt und Fabian Bayer das Ergebnis auf 5:2 für Zweibrücken. SVH-Spielertrainer Christian Singer hielt die Zeitstrafe wie die meisten Hinterweidenthaler für überzogen: „Wir waren doch gerade dran am möglichen 3:3 und dann sowas. Das war tödlich für uns und mit spielentscheidend.“

Der nächste Aufreger folgte sogleich. Beim Stand von 4:2 für den TSC setzte Hinterweidenthals Kapitän Kim-Dan Schenk, der mittlerweile in den Angriff gewechselt war, zu einem tollen Drehschuss an, der allerdings vom Arm eines Gästespielers gestoppt wurde. „Das war ein klarer Handelfmeter. Natürlich regt man sich da auf. Wir hätten doch heute mindestens einen Punkt gebraucht“, ärgerte sich Singer.

Doppelschlag eines Pirmasensers

Was Burkhard für sein Team wert ist, zeigte er nach seiner Rückkehr auf den Platz. Durch zwei schöne Treffer in der 77. und 81. Minute brachte der schnelle Angreifer sein Team vor 180 Zuschauern nochmals heran. Doch Zweibrücken, das bereits zuvor bei drei Großchancen für Lennart Vogt und Francis Sesay (zweimal) alles hätte klarmachen müssen, konterte im Anschluss eiskalt. Zwei Treffer des stark spielenden Pirmasensers Lukas Volberg (88., 94.), der wie Vogt und der zum FSV Jägersburg wechselnde Sesay vergangene Saison noch für den FKP II in der Verbandsliga gespielt hatten, sorgten für das Resultat, das am Ende eher an ein Eishockey-Ergebnis erinnerte.

In der ersten Hälfte war Hinterweidenthal früh durch ein Tor von Florian Steinhauer (4.) in Rückstand geraten. Alex Schmitt egalisierte mit einem schönen Kopfball nur zwei Minuten später. Sebastian Schmitt per Fernschuss (25.) und Erik Bischof (38.) per Abstauber brachten den TSC mit 3:1 in Führung. Marius Schweitzer verkürzte kurz vor der Pause für Hinterweidenthal, dessen Stammtorwart Jonas Jung wegen eines Rippenbruchs fehlte. Für ihn stand Til Schäfer zwischen den Pfosten.

Singer: Kein Vorwurf

Trotz der Niederlage konstatierte Hinterweidenthals Trainer Singer: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben.“

Der SV Hermersberg verlor das Landesliga-Topspiel bei Spitzenreiter VfR Baumholder vor 550 Zuschauern mit 1:4. Tim Dudek erzielte kurz vor Schluss per Freistoß das „Ehrentor“. SVH-Kapitän Pascal Masch sah beim Stand von 0:4 Gelb-Rot.