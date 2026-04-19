Rieschweiler hat auch sein sechstes Landesliga-Spiel nach der Winterpause verloren. Hinterweidenthal ist durch das 2:0 bis auf zwei Punkte an den Tabellen-13. herangerückt.

Der SV Hinterweidenthal kann sich auf seine erfahrenen Spieler verlassen. In der 51. Spielminute schlug Alex Schmitt am Sonntag eine Ecke von rechts in den Strafraum der SG Rieschweiler. Offenbar fühlte sich niemand für den 34-jährigen Kapitän und Abwehrchef Kim-Dan Schenk verantwortlich. Der nutzte den sich bietenden Freiraum und traf per Flugkopfball ins linke Tordreieck. Danach beschränkten sich die Platzherren vor 300 Zuschauern weitgehend und erfolgreich aufs Verteidigen. Fast hätte der eingewechselte Nick Linker per Konter das erlösende 2:0 geschafft. Doch er ließ sich vor dem leeren Tor in letzter Sekunde noch abgrätschen.

Was Linker verwehrt blieb, schaffte in der fünften Minute der Nachspielzeit sein Teamkollege Daniel Tretter. Es war ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Der 33-Jährige schoss fast von der linken Außenlinie auf Höhe des Gästestrafraums mit rechts ins rechte Tordreieck. „Ich wollte schon aufs Tor schießen, und als der Ball den Fuß verließ, wusste ich, dass er gefährlich wird. Aber natürlich ist da auch Glück dabei“, sagte der Routinier nach der Partie. Und fügte selbstkritisch hinzu: „Ich war mit meinem Spiel heute nicht so zufrieden. Ich hatte zu viele Abspielfehler.“

Sprau gegen Ex-Verein

Zu Rundenbeginn hätte sich Steffen Sprau wohl nicht unbedingt träumen lassen, noch mal gegen seine früheren SGR-Teamkollegen antreten zu müssen. Doch in der Winterpause wechselte Sprau, der die Runde als Spielertrainer des FK Petersberg begonnen hatte, nach Hinterweidenthal. Nach 78 Minuten kam der Defensivspieler ins Spiel und half, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Die Gäste agierten im ersten Durchgang leicht überlegen und hatten auch die beste Möglichkeit. Finn Kettenring setzte sich geschickt im Strafraum gegen zwei Gegner durch, schoss dann jedoch an den Außenpfosten (44.). Schon nach 18 Minuten war der schnelle Angreifer an SVH-Schlussmann Jonas Jung gescheitert. Die beste Einschussmöglichkeit der Gastgeber vergab nach 28 Minuten David Schneider. Nach schönem Pass in die Gasse von Spielertrainer Singer brachte er den Ball aber nicht am gut reagierenden SGR-Keeper Marc Zimmermann vorbei.

Ex-FCK-Torhüter trifft beinahe

Den Gästen merkte man an, dass sie nach dem 0:1 gegen die etwas bissiger wirkenden Hinterweidenthaler nach zuvor fünf Niederlagen in Folge schwer in die Spur zurückfanden. „Das war harte Kost heute. Wir geraten nach einem Standard in Rückstand, und im Moment fällt es uns schwer, so einen Nackenschlag wegzustecken. Nach einem Gegentor denkt jeder: nicht schon wieder“, sagte Rieschweilers Trainer Björn Hüther.

Kurioserweise hätte fast ein früherer Torwart Hinterweidenthals Keeper Jonas Jung überwunden. Mitte der zweiten Hälfte brachte Hüther Elija Wohlgemuth. Der 24-Jährige hatte bis zu seinem 21. Lebensjahr in der Jugend und in der U23 des 1. FC Kaiserslautern das Tor gehütet. Nach schweren Schulter- und Knieverletzungen musste das hoffnungsvolle Talent seine Torwartkarriere beenden. Aktuell spielt er bei der SGR im Feld mit. „Das ist ein guter Spieler. Wenn er fit ist, kann man den immer bringen“, lobte sein Trainer. Wohlgemuth zwang Jung mit einem feinen Drehschuss zu einer Glanzparade (75.). Das war nach der Pause aber fast die einzige gute SGR-Tormöglichkeit.