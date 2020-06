Mit einem Autokorso haben am Mittwochabend Mannschaft, Vorstand und Fans den Aufstieg des SV HInterweidenthal in die Fußball-Landesliga gefeiert.

Vom Sportplatz aus zogen sie – trotz sommerlicher Temperaturen – in blau-weiße Schals gehüllt, Fahnen schwenkend und die Gesichter in den Vereinsfarben bemalt durch die Straßen des Wasgaudorfs und wurden von vielen Anwohnern bejubelt. Es ist der größte Erfolg in der 93-jährigen Vereinsgeschichte.

Jubeln mit Abstandsregeln

„Wir halten auch beim Feiern die Hygiene- und Abstandsregeln ein“, betonten die Fußballer. Am Mittwochmittag hatte der Südwestdeutsche Fußball-Verband – wie berichtet – bekanntgegeben, dass nach der abgebrochenen Corona-Saison in allen Spielklassen alle Zweitplatzierten, die ein Anrecht auf Aufstiegsspiele gehabt hätten, eine Liga hochrücken dürfen. Der SVH war Zweiter der Bezirksliga Westpfalz mit nur einer Niederlage in 21 Partien.