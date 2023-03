Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Negativserie des SV Hermersberg in der Fußball-Verbandsliga hält an. In einem spannenden Derby beim TuS Hohenecken musste sich der Aufsteiger am Sonntagabend mit 1:3 (0:1) geschlagen geben und kassierte damit die vierte Niederlage im vierten Ligaspiel.

Die Gäste zeigten von Beginn an, dass sie sich in diesem mit Spannung erwarteten Duell einiges vorgenommen hatten und gingen kämpferisch und mit großem körperlichen Einsatz zur Sache.