Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das 2:1 (1:1) gegen den FC Speyer wird man beim SV Hermersberg lange in Erinnerung behalten. Nicht nur, weil es der erste Sieg von Aufsteiger Hermersberg in der Fußball-Verbandsliga seit über zehn Jahren war, sondern auch wegen der Vorfälle in der Schlussphase, die zu neun Minuten Nachspielzeit führten.

Die Partie hatte ihren unrühmlichen Höhepunkt nach 82 Spielminuten. Einige der rund 200 Zuschauer monierten heftig ein Foul an einem Hermersberger Spieler. Gestenreich schimpften die Zuschauer