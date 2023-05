Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war wie verhext: Was auch immer die Verbandsliga-Fußballer des SV Hermersberg am Sonntag im Heimspiel gegen den TB Jahn Zeiskam versuchten, der Ball wollte nicht ins Tor des starken Keepers Kai Anschütz. So verlor der SVH mit 0:2 (0:2).

Es war gerade die zweite Spielminute angebrochen, da lief Hermersbergs Top-Torschütze Patrick Freyer, begleitet von seinem Gegenspieler Luca Lehr, in Richtung des gegnerischen Gehäuses. Ein typischer