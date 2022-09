Fußball-Verbandsligist SV Hermersberg hat Strafen und ein interessantes Los bekommen.

Gegen den SVH wurde angesichts des unbilligen Verhaltens einiger Zuschauer beim ersten Liga-Saisonsieg gegen den FC Speyer eine Verbandsstrafe von 200 Euro ausgesprochen. Es war bereits die zweite Geldstrafe für Hermersberg in dieser Runde, nachdem zwei SVH-Anhänger nach dem Kerwespiel gegen den TSV Gau-Odernheim dem Schiedsrichter auf dem Weg in die Kabine nachgegangen, ihn aber nicht körperlich angegangen seien, so der 2. Vorsitzende des SVH, Dirk Schneckmann. „Abgehakt ist die Sache für mich nicht. Wir werden die Strafe akzeptieren, werden aber künftig neues Ordnungspersonal einrichten und es anders positionieren“, kündigt Schneckmann an.

Tabellenzweiter kommt

Am Sonntag wird um 15 Uhr das nächste Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Marienborn angepfiffen. Das ohnehin von Verletzungssorgen geplagte Ligaschlusslicht muss auf die erkrankten Defensivspieler Marius Dausmann und Marius Müller verzichten. „Der Gegner ist schon ein richtiger Knaller“, sagt Schneckmann, ist aber voller Hoffnung nach dem 4:2-Überraschungssieg bei Ligakonkurrent Steinwenden im Verbandspokal.

Im Pokal gegen Oberligist

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen am Freitag ergab ein Heimspiel für Hermersberg gegen den Oberligisten TuS Mechtersheim. Die Partie muss bis 20. Oktober ausgetragen werden.