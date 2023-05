Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bereits 43 Gegentore hat der SV Hermersberg diese Saison in der Fußball-Verbandsliga kassiert. Möglichst keinen weiteren Gegentreffer will Luca Layes am Freitag (Anstoß: 19.30 Uhr) in der nächsten Partie beim VfR Baumholder erhalten.

Der nunmehr von Hermersbergs Trainer Jens Mayer zum Liga-Stammtorhüter ernannte Layes fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle. „Natürlich gibt mir das Sicherheit. Ich bin froh,