„Ich glaube an diese Mannschaft und bin froh, dass wir fast komplett zusammengeblieben sind.“ Dies sagt Jens Mayer, der Trainer des SV Hermersberg. Kurzfristig konnte der Fußball-Landesligist auch noch einen alten Bekannten als Torwarttrainer verpflichten.

Die größte Veränderung beim SVH gibt es auf der Position des Co-Trainers. „Nico Freiler ist aus beruflichen Gründen kürzergetreten“, erklärt Mayer. Ob der selbstständige Physiotherapeut weiter als Spieler zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Mit Christian Schweig wurde deshalb ein neuer Co-Trainer aus den eigenen Reihen rekrutiert. „Er spielt schon jahrelang hier, kennt Verein und Spieler. Er war meine erste Wahl“, sagt Mayer, der das Zusammenspiel mit Schweig, der weiterhin auch auf dem Feld zu finden ist, schon nach den ersten Vorbereitungstagen lobt: „Christian hat viele gute Ideen und bringt sich ein.“

Sodji nach Neunkirchen

Abgesehen von Jan Wollenschläger (zur SpVgg Waldfischbach/Burgalben) verließ nur Dylan Sodji den Verein. „Sodji hatte keine glückliche Saison. Er war lange verletzt und dann beruflich eingeschränkt. Jetzt wollte er noch mal eine neue Herausforderung“, erläutert Mayer die Gründe für den Wechsel des früheren FKP-A-Juniors zum Saarlandligisten Borussia Neunkirchen.

Masch bleibt Kapitän

Kapitän bleibt Bundeswehr-Nationalspieler Pascal Masch, aber auch Timm Dudek soll Führungskraft sein. Mayer: „Wenn Nico Freiler nicht mehr so oft spielt, wird Timm Dudek auch mehr Verantwortung übernehmen – auch defensiv.“

Neuer Torwarttrainer

Der Coach ist froh, dass ihm der 37-jährige Ex-Regionalliga-Torhüter Reiner Schwartz weiterhin als Nummer eins zur Verfügung steht. Seine Klasse zeigte der Routinier vergangenen Freitag bei der sehr respektablen 0:1-Testspielniederlage beim Regionalligisten FK Pirmasens. Vergangenen Donnerstag verpflichtete der SVH seinen ehemaligen Keeper Dejan Djordjevic als Torwarttrainer.

In der Vorbereitung will Mayer weiter am Defensivverhalten seines Teams arbeiten. In der vergangenen Saison, die Hermersberg auf Rang sechs abschloss, habe sein Team „viele Punkte verschenkt“.

In der Corona-Zwangspause haben die Hermersberger auch etwas in Sachen Teambuilding gemacht. „Wir haben zusammen unsere Kabine renoviert“, erzählt Mayer.

DER KADER

Torhüter: Reiner Schwartz, Lucas Bambach, Marc Fuchs

Abwehr: Daniel Jochum, Christian Schweig, Christoph Metzger, Marius Dausmann, Miguel Deho, Patrick Bold, Nico Juner, Niklas Plitt

Mittelfeld: Nico Freiler, Pascal Masch, Johannes Mendel, Sebastian Gehring, Sahin Okan, Cedric Gries, Jens Kolb, David Lehmann, Jens Mayer, Jonathan Vogt

Angriff: Florian Weber, Timm Dudek, Manuel Schütz, Lars Sommer

DIE TRANSFERS

Zugänge: Sebastian Gehring (SV Trulben), Niklas Plitt (SC Weselberg), Okan Sahin (U19 JFV Nordwestpfalz), Marc Fuchs (SV Mölschbach)

Abgänge: Jan Wollenschläger (SpVgg Waldfischbach), Dylan Sodji (Borussia Neunkirchen)

DIE TESTS

31. Juli: SV Hermersberg - TSG Kaiserslautern (19 Uhr)

4. August: SV Hermersberg - FK Pirmasens II (19 Uhr)

8. August: SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann - SV Hermersberg (19 Uhr, in Oberarnbach)

15. August: VfB Hochstadt - SV Hermersberg (17 Uhr)

22. August: FV Rockenhausen - SV Hermersberg (17 Uhr).