Ein 15:0 ist im Fußball ein seltenes Resultat, in der Landesliga-Aufstiegsrunde erst recht, und wenn dann noch der Spitzenreiter den bisherigen Tabellendritten so deutlich schlägt, ist das schier unglaublich. Doch genau so geschah es am Sonntag in Hermersberg.

Mit sage und schreibe 15:0 (9:0) gewann der SV Hermersberg gegen den SC Idar-Oberstein II und verteidigte so in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Verbandsliga den ersten Platz mit drei Punkten Vorsprung