In der Partie am Sonntag (16 Uhr) beim FC Speyer muss Fußball-Verbandsligist SV Hermersberg ohne seinen Trainer Jens Mayer auskommen. Dieser darf nach einer Roten Karte beim 3:3 am vergangenen Sonntag gegen den FC Bienwald Kandel in Speyer den offiziellen Spielbereich nicht betreten.

„Ich gehe davon aus, dass ich hinter der Barriere auf der Gegengerade im Stadion stehen darf. Es wird wahrscheinlich auch einen Beobachter geben, der beaufsichtigt, dass ich mich dort aufhalte“,