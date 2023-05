Der SV Hermersberg spielt auch nächste Saison in der Fußball-Verbandsliga. Die Mannschaft von Trainer Jens Mayer rückte durch ein 2:2 (1:1) gegen Meister VfR Baumholder am letzten Spieltag auf einen Nichtabstiegsrang vor. Patrick Freyer und Miguel Deho trafen vor 250 Zuschauern für Hermersberg, das früh in Rückstand geriet und beinahe das 0:2 kassiert hätte. Nach dem Schlusspfiff herrschte große Erleichterung beim SVH.