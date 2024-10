Etwas überraschend führt der SV Gersbach nach zehn Spieltagen die Tabelle der Fußball-B-Klasse West an. Die internationale Mannschaft nahm am Mittwochabend auch die Hürde in Wiesbach.

Nach dem ersten Saisondrittel liegt das Team aus dem Pirmasenser Vorort mit 25 Punkten vor den beiden Titelfavoriten, den A-Klasse-Absteigern SG Rieschweiler