Auch im zweiten Anlauf fand die Partie der B-Klasse Ost nicht statt. Eine Mannschaft bekam diesmal nicht genügend Spieler zusammen.

Abgebrochen, neu angesetzt, abgesagt: Das ist in vier Worten die Geschichte der Partie SV Erlenbrunn gegen SG Bruchweiler in der Fußball-B-Klasse Ost. Am 10. Mai hatte der Schiedsrichter das Match kurz nach der Halbzeit beim Stand von 1:2 und nach strittigen Entscheidungen seinerseits abgebrochen, weil er sich bedroht fühlte. Vor der Gebietsspruchkammer ergaben die Stellungnahmen der Vereine ein anderes Bild, so dass eine Neuansetzung das Urteil war. Am Donnerstag sollte das Match erneut angepfiffen werden. Doch Bruchweiler sagte ab. SGB-Trainer Florian Müller: „Wir hatten zwar elf Spieler zur Verfügung, doch waren vier davon angeschlagen.“ Die Punkte gehen an Erlenbrunn.