Der Corona-Krise zum Trotz: Die Firma K.I.M. Kanalsanierung mit Sitz in der Blocksbergstraße investiert und stellt Mitarbeiter ein. Auch die Nachfolge an der Spitze des Familienbetriebs ist in die Wege geleitet. Die Tochter steht bereit.

Von der Krise spüren Klaus Uwe Germann, Geschäftsführer der K.I.M. Kanalsanierung, und seine Frau Susi Wieser-Germann, die in der Geschäftsführung mitarbeitet, eher wenig. „Noch