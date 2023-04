Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Susanne Bendig kandidiert für Bündnis 90/Die Grünen für den Bundestag. Die 48-jährige Fachanwältin für Verkehrsrecht ist eine gebürtige Pirmasenserin. Sie wohnt in Käshofen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die RHEINPFALZ hat Bendig im Wildrosengarten und der Fasanerie in Zweibrücken zum Wandern getroffen.

Susanne Bendig zieht es oft in die Natur. „Ich brauche das zum Runterkommen. Ich genieße das, gerade im Frühling, wenn der Waldmeister blüht, wenn