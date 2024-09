„Von Welt zu Welt“ betitelt die Künstlerin Susanne Ballin ihre Ausstellung in der Kreisgalerie Dahn, die am Sonntag, 29. September, eröffnet wird.

Susanne Ballin stammt aus Neustadt und arbeitet in Vollmersweiler ( Südpfalz). Nach dem Studium der Germanistik und Romanistik war sie als Gymnasiallehrerin in der Lehrerausbildung und als Schulbuch-Autorin tätig. Seit 1992 beschäftigt sie sich mit Malerei und Zeichnen. 2014 bis 2020 besuchte sie verschiedene Kunstakademien. Sie ist Mitglied im Neustadt Kunstverein. In Dahn sind Arbeiten aus den Jahren 2018 bis 2024 zu sehen.

Susanne Ballin malt vorwiegend im Stil des abstrakten Expressionismus. Ihre Bilder entstehen aus der Wahrnehmung von Landschaften, Objekten, Personen und Stimmungen. Vorbilder sind die amerikanischen abstrakten Expressionisten und die Meister des Informel. Dazu verwendet sie Acryl- und Ölfarben, Pigmente, Erden, Kreiden, Papiere für Collagen und Wachs. Sie gestaltet auch Objekte: bemalte Holzkörper mit figurativen Elementen, die sie abstrahiert.

Info

Susanne Ballin: „Von Welt zu Welt“, Malerei, Objekte, Dahn, Kreisgalerie, Schulstraße 14, 29. September bis 27. Oktober, Öffnungszeiten: täglich 15 bis 18 Uhr.

Vernissage: Sonntag, 29. September, 11 Uhr, Es spricht der Architekt Wolfang R. Vogel, es spielt der Saxofonist Leon König.