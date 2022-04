Die Corona-Regeln wurden Anfang des Monats gelockert. Die Maskenpflicht ist passé. Während in Gastronomie und Einzelhandel manche aus Vorsicht immer noch zur Atemschutzmaske greifen, freuen sich andere, Mund und Nase nicht mehr bedecken zu müssen. So ist die Lage in Pirmasens.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause freut sich Zweibrücken jetzt wieder auf einen verkaufsoffenen Sonntag.

In der Region liegt die Inzidenz aber weiterhin deutlich über Bundesschnitt.

Wer ist die Leiche, die im März in Pirmasens in einem Supermarkt gefunden wurde? Die Polizei tappt weiter im Dunklen.

Wie der heute 87-jährige Heinz Albert in der Nacht des 14. März 1945 den Untergang seiner Heimatstadt Zweibrücken im Bombenhagel miterlebte.

Wie man per Fahrrad etwas für die Umwelt tun und damit die Stadt Zweibrücken nach vorne bringen kann.

Mit einem Projekttag zeigen Schüler der IGS Contwig Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine.

Informationstreff, Kontaktbörse, Kaffeeklatsch: Seit drei Wochen veranstaltet Martina Fuhrmann, Koordinatorin des Pakts für Pirmasens, ein Café für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Erich Weiss steht seit zehn Jahren der Spitze der BI für den vierspurigen Ausbau der B10 und will weiter Vorsitzender bleiben. Das hat er der RHEINPFALZ verraten.

Mit 500 Leuten will Lager 14 an der Bottenbacher Grillhütte feiern.

Zwei Jahre sind von der Bestellung bis zur Lieferung eines Spielplatzschildes in Hilst vergangen.