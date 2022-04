Der Unbekannte, der am 18. März in einem Pirmasenser Supermarkt gestorben war, beschäftigt die Ermittler weiterhin. Der Fall wurde am Mittwoch in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ausgestrahlt.

Nach der Sendung gingen etwa 40 Hinweise bei den Ermittlern ein, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt. Die meisten davon bezogen sich auf die Schlüssel und auf die Liste der Bücher, die der Mann bei sich hatte. Die Polizei geht den Angaben zufolge auch zwei personengebundenen Hinweisen nach. Das Ergebnis der Überprüfung stehe noch aus. Die Identität des unbekannten Toten ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.