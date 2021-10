Zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Tür beim Liefereingang aufzubrechen. Es blieb beim Versuch, die Tür blieb verschlossen. Die Tür wurde beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. Ebenfalls am Montag hatten sich bislang Unbekannte Zutritt in den neuen Lidl-Markt auf der Ruhbank verschafft, der am Donnerstag eröffnet wird.