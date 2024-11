Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein junger Mann aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben vermisst. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, liegt eine Vermisstmeldung vor. Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler im Laufe des Tages mitteilen.

Der Vater des jungen Mannes hat in den sozialen Medien eine öffentliche Suchaktion am Eisweiher angekündigt, an der sich jeder beteiligen kann. Treffpunkt ist am heutigen Dienstag um 14 Uhr vor dem Bäderhaus Hornung in der Landauer Straße in Pirmasens.

Wir berichten weiter.