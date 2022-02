Am Donnerstagabend um 19 Uhr stieß eine Regionalbahn zwischen Pirmasens-Nord und Waldfischbach-Burgalben mit einem größeren Baum zusammen. Dieser war wetterbedingt entwurzelt worden und auf die Gleise gefallen. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die neun Reisenden, der Zugbegleiter sowie der Triebfahrzeugführer wurden bei der Notbremsung nicht verletzt. Die Fahrgäste wurden im Bahnhof Waldfischbach durch eine Streife der Bundespolizei aus dem Zug evakuiert und konnten mithilfe von Taxen weiterbefördert werden. Vor Ort eingesetzt waren der Notfallmanager der Deutschen Bahn und eine Streife der Polizei Waldfischbach.

Der Zug wurde an der Front beschädigt, die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Deutschen Bahn bei mehr als 10.000 Euro. Die Strecke war zwischen 19 und 22.30 Uhr gesperrt, dadurch kam es zum Teil- und Komplettausfall von Verbindungen. Bereits am 7. Februar war es zu einem Zusammenstoß eines Zugs mit einem Baumstamm gekommen, der bei Thaleischweiler-Fröschen auf die Schienen gefallen war. So weit kam es am Donnerstag nicht.