In der Nacht von Sonntag auf Montag traf Sturm Antonia auf die Südwestpfalz. Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Pirmasens am Sonntag zur Landesstraße 484 zwischen Pirmasens und Niedersimten gerufen. Dort drohten Bäume auf die Fahrbahn zu stürzen. Während der Arbeiten der Wehrleute am Steilhang war die Strecke kurzfristig voll gesperrt. Am Montagmorgen zwischen 2 und 3 Uhr zog ein heftiger Hagelschauer über die Südwestpfalz hinweg, er führte zu Verkehrsbehinderungen insbesondere auf der Autobahn 8 bei Walshausen. Auf der L477 beim Hitscherhof und auf der L471 in Richtung Nünschweiler mussten Bäume von der Fahrbahn entfernt werden.