Der renommierte Chorleiter, Organist und Dirigent Bernhard Haßler hat aus ehemaligen Chormitgliedern einen Projektchor Madrigale gegründet und setzt mit ihm die Stundenkonzerte fort.

31 Sängerinnen und Sänger (Sopran neun, Alt acht, Tenor und Bass je elf Stimmen) gehören zu dem neuen Projektchor Madrigale und setzen die „Stundenkonzerte im Jahreskreis“ fort. Auftakt nach der durch die Pandemie unterbrochenen Reihe ist am Freitag, 16. September, um 20 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Georg in Münchweiler.

Bernhard Haßler begründet in seiner Einladung zum Konzert seine Intension: „Musik fördert das emotionale, geistige und körperliche Befinden des Menschen, des Gesunden wie des Kranken.“ Haßler, gerade seinen 80. Geburtstag hinter sich lassend, stellt sein Konzert unter das Thema: Madrigale und Orgelmusik.

Renaissance und Frühbarock

Die Orgel spielt Haßler. Es werden Lieder aus der Renaissance und dem Frühbarock präsentiert. „Die Zeit der Coronapandemie hat es vielen Choristen in der Ausübung ihres geliebten Hobbys sehr schwer gemacht. Dem neuen Projektangebot „Madrigale“ schlossen sich viele ehemalige Chormitglieder gerne an,“ freut sich der Initiator Bernhard Haßler.

Die Stücke wurden nach dem inhaltlichen Schwerpunkt „Odi et amo (ich hasse und ich liebe) zusammengestellt. Das Programm: Johann Gottfried Walter (1684-1748) „Allegro und Adagio aus der Nr. 1“, Carl Orff (1985-1982) „Odi et amo“, Michael Praetorius (1571-1621) „Nach grüner Farb mein Herz verlangt“, Ludwig Senfl (1490-1543) „Laub, Gras und Blüt in aller Welt“, Melchior Frank (1580-1639) „Kommt, ihr Gspielen“, Giovanni Gastoldi (1550-1622) „An hellen Tagen“, Hans Leo Haßler (1564-1612) „Feinslieb, du hast mich gfangen“, Daniel Friderici (1584-1938) „Wir lieben sehr im Herzen“, von John Dowland (1563-1626) „Come again! Sweet love“, Johann Pachelbel (1653-1706) „Toccata“, Heinrich Issac (14505-1517) „Innsbruck, ich muss dich lassen“ sowie das anonme „Ich sag ade“.

Info

Der Eintritt beträgt zehn Euro. Sieben Euro gehen an das Kinderhilfsprojekt „Kinderhospital in Uganda“ von Ludwig Heim. Der Vorverkauf läuft. Die Vorverkaufsstelle ist unter Telefon 06395 6294 erreichbar.