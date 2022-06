Graf Dracula ist der wohl berühmteste Vampir der Literaturgeschichte und bringt es auf mehr als 200 Verfilmungen. Die erste davon, „Nosferatu“, wird am Samstag, 18. Juni, in Pirmasens gezeigt – in einer musikalisch bearbeiteten Fassung mit Chor und Orchester. Es ist der Auftakt der Sommerintermezzo-Veranstaltungen unter freiem Himmel.

„Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ aus dem Jahr 1922 gilt als Ikone der deutschen Filmgeschichte. 100 Jahre nach der Uraufführung ist das expressionistische Meisterwerk am Samstag, 18. Juni, ab 21.30 Uhr als Programmpunkt der Veranstaltungsreihe Sommerintermezzo unter dem Pirmasenser Sternenhimmel zu erleben – und zwar in einer musikalisch bearbeiteten Fassung für Chor und Orchester. Dabei gibt es ein Wiedersehen und -hören mit Stephan Graf von Bothmer. Der 50-jährige Komponist und Pianist war bereits 2018 und 2019 in der Siebenhügelstadt zu Gast. Damals begeisterte er mit der Vertonung des Monumentalfilms „Metropolis“ beziehungsweise begleitete die Diashow „Reise ins Universum“ musikalisch.

Diesmal steht der Stummfilmklassiker des Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau im Mittelpunkt. „Nosferatu“ war die erste große Verfilmung des Schauerromans „Dracula“ von Bram Stoker. Da es sich um eine nicht autorisierte Adaption des Klassikers handelt, steht bei Murnau nicht Dracula sondern Graf Orlok im Mittelpunkt. Nichtsdestotrotz zählt der Film mit seiner dämonischen Hauptfigur zu den wichtigsten Kinowerken aus der Zeit der Weimarer Republik. Erzählt wird die Geschichte des besagten Grafen Orlok (Max Schreck), eines Vampirs aus den Karpaten, der in Liebe zur schönen Ellen (Greta Schröder) entbrennt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg bringt. Der Vampir bringt auf der einen Seite Tod und Verderben über andere, geht auf der anderen Seite aber auch an sich selbst zugrunde. Der Streifen hat später viele weitere Filmemacher inspiriert.

Junger Chor aus Pirmasens wirkt mit

„Das Berliner Filmmusic-Orchestra unter Leitung von Stephan Graf von Bothmer (Klavier) interpretiert packend und zugleich suggestiv die Szenen auf der Leinwand“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Pirmasens. Statt den Film zu überladen, schlüpfe die Musik quasi in den Film hinein, lasse Archetypen lebendig werden und nehme das Publikum mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. „Während der anderthalb Stunden erleben die Zuschauer eine unheimliche Reise in ein Land der verborgenen Ängste und Wünsche in einer grandiosen Atmosphäre auf dem Joseph-Krekeler-Platz“, heißt es weiter.

Als Gäste wirken die Mitglieder des Jungen Kammerchors des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Produktion mit. Der Chor steht unter der Leitung von Volker Christ und bereitet sich zurzeit auf seinen großen Auftritt vor – auch zusammen mit Stephan Graf von Bothmer vor Ort im Gymnasium. Bei dem Auftritt sei unter anderem ein gewisses Maß an Improvisation gefragt, sagt Christ im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Info

Karten für das Stummfilmkonzert am Samstag, 18. Juni, 21.30 Uhr, gibt es beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz, Telefon 06331 842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de. Außerdem können die Tickets unter www.ticket-regional.de erworben werden. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Festhalle verlegt.