Das Studiokonzert der Deutschen Radio Philharmonie mit dem russischen Geiger Ilja Gringolts und dem Gewinner des Sir Georg Solti-Dirigentenwettbewerbs 2017, Valentin Uryupin, findet am Freitag, 26. Februar, 20.04 Uhr, als Radiokonzert Live auf SR 2 KulturRadio statt. Für das Publikum ist der Konzertsaal noch geschlossen.

Ilja Gringolts, Schüler von Itzhak Perlman und bis heute jüngster Gewinner des internationalen Wettbewerbs „Premio Paganini“, fasziniert mit seiner atemberaubenden Technik. So empfiehlt sich der Geiger mit seiner Stradivari „ex-Prové“ als Idealbesetzung für „La Campanella“ – das Final-Rondo aus Paganinis theatralisch-virtuosem 2. Violinkonzert von 1826.

Auch der Komponist Jörg Widmanns geht in seinem Eröffnungsstück „Insel der Sirenen“ für Solo-Violine und Streichorchester an spieltechnische Grenzen und findet mit Ilja Gringolts einen kongenialen Interpreten. „Ich liebe extreme Geigentöne“, bekennt Jörg Widmann. „Je schwieriger sie herzustellen sind, desto schöner finde ich sie.“ Das Werk basiert, so der Komponist, „auf dem Mythos der Sirene, eine faszinierende Figur, die meiner Ansicht nach viel mit Musik zu tun hat. Im Hellenismus sind die Sirenen die Musen des Jenseits geworden.“

Infos

