Das Hugo-Ball-Gymnasium erhält auf dem A-Gebäudeteil ein neues Dach für 343.000 Euro. Laut Bürgermeister Michael Maas sei das Dach undicht und nicht gedämmt. Zudem fänden sich dort noch Asbestplatten. Für die Dachdeckerarbeiten wurde die Firma T+H Ackermann aus Nürtingen beauftragt. Maas freute sich, dass ein Angebot abgegeben wurde, das deutlich unter der Kostenschätzung von 450.000 Euro liegt. Die Arbeiten sollen in den Ferien erledigt werden. Danach kommen Photovoltaikmodule auf das Dach. Ein Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von 115 Kilowattpeak werde entstehen, kündigte Maas an. Davon kann die Schule nur die Hälfte direkt verbrauchen. Maas will den Markt beobachten und eventuell die Anlage mit einem Stromspeicher nachrüsten, um möglichst den gesamten produzierten Strom selbst verbrauchen zu können. Weitere Dächer der Schule könnten ebenfalls Photovoltaik erhalten.