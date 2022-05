Der größte Vorort von Pirmasens war in der Nacht auf Sonntag zweieinhalb Stunden ohne Strom. Wie die Stadtwerke am Montag mitgeteilt haben, kam es um 5.18 Uhr zu einem Stromausfall in Teilen von Winzeln. Grund war ein Kurzschluss in einer privaten Umspannanlage, der sich auf die übergeordneten Schutzmechanismen im Netz auswirkte, so dass diese auslösten. Vom Ausfall betroffen waren den Angaben insgesamt 21 Trafostationen und alle Winzler Haushalte. Winzeln hat knapp 1900 Einwohner. Die Ausfallleistung betrug 6,56 Prozent der Netzlast zum Störungszeitpunkt. Nachdem die Schadensstelle eingegrenzt war, konnten um 7.51 Uhr zwölf Stationen (mit allen Haushaltskunden) und um 8 Uhr weitere 5 Stationen wieder an das Netz genommen werden. Drei weitere Stationen wurden zwischen 8 und 9 Uhr nach erfolgter, messtechnischer Fehlerlokalisierung wieder versorgt. Der Schaden sei noch am selben Tag behoben worden, sodass um 15.40 Uhr die letzte Station wieder an das Netz gehen konnte.