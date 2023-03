Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zur schönsten Fernsehzeit wurde es am Donnerstagabend in den Häusern in Hengsberg, Fehrbach und in Teilen der Zweibrücker Straße von einer Sekunde auf die nächste stockdunkel. Von dem Stromausfall gegen 22.08 Uhr war auch der Fehrbachtunnel betroffen, wodurch es auf der B 10 zu Staus kam, weil die Ampeln vor den Tunnelröhren auf Rot sprangen.

Wie die Pirmasenser Stadtwerke mitteilen, war eine Störung im 20-KV-Netz, genauer ein Kabelfehler im Bereich Pirmasenser Weg / Zweibrücker Straße, Ursache für den Ausfall.