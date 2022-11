Bis zu viereinhalb Stunden lang war am Montagabend der Strom in einem Teil der Stadt ausgefallen. Eine kaputte Kabelmuffe in der Zeppelinstraße sorgte für den Stromausfall, der Teile vom Horeb, Haseneck, Zeppelinstraße und Parkwaldsiedlung betroffen hat.

Gegen 18.30 Uhr war der Strom weg. Laut den Stadtwerken waren 13 Trafostationen betroffen und 1400 Haushalte ohne Strom. Die meisten hatten eine Stunde später wieder Strom und gegen 20.24 Uhr alle Trafostationen wieder am Netz. Die kaputte Kabelmuffe wurde am Dienstag noch repariert.

Einen zweiten Stromausfall gab es nur fünf Minuten nach dem ersten im Bereich Eichelsbacher Mühle. Dort gingen zwei Trafostationen mit allerdings nur 17 Haushalten wegen einer defekten Mittelspannungsschaltanlage vom Netz. Hier dauerte die Zeit des Blackouts bis 23 Uhr. Erst mit einem Notstromaggregat konnte laut Stadtwerken hier wieder für Strom gesorgt werden. Die Reparaturarbeiten an der Mittelspannungsanlage laufen weiter und bis dahin kommt der Strom nur über das Notstromaggregat.

Für Aufregung sorgte der Stromausfall in der Stadt auch, weil die Bürger über das Warnsystem Katwarn alarmiert wurden. Katwarn ist als Warnung in Katastrophenlagen gedacht und funktioniert über Smartphones, auf denen die Katwarn-App installiert ist.