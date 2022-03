Zu einem mehr als achtstündigen Stromausfall ist es in der Nacht zum Mittwoch in der Zweibrücker Straße gekommen. Die Stadtwerke bestätigten den Vorfall auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Sprecherin des kommunalen Energieversorgers berichtet, dass die Störung um 3.24 Uhr eingetreten ist. Nachdem die Stadtwerke ein Provisorium eingebaut hatten, war die Stromversorgung um 12.07 Uhr wieder eingetreten. In einer Station in der Nähe des Kauflands war den Angaben zufolge ein Mittelspannungsfeld kaputt gegangen. Privathaushalte waren von dem Stromausfall laut Miersch nicht betroffen. Allerdings mehrere in der Zweibrücker Straße angesiedelte Unternehmen. Beim Kaufland sprang laut Miersch ein Notstromaggregat an. Allerdings versorgte das nicht die dort befindliche Bäckerei. Ebenfalls ohne Strom waren Tacco und Hammer. Der Defekt ereignete sich den Angaben zufolge in einer Privatstation von Kaufland, die jedoch von den Stadtwerken gebaut wurde und weiterhin betreut wird. Im Oktober 2018, kurz nach Inbetriebnahme, sei es dort schon mal zu einem Zwischenfall gekommen, informiert die Stadtwerkesprecherin. Im vergangenen Jahr gab es zwei größere Stromausfälle im Bereich der Zweibrücker Straße, von denen auch die Bürger in Hengsberg und Fehrbach betroffen waren. Diese haben jedoch nichts mit dem jetzigen Problem zu tun. Damals lag die Ursache in einer Stromstation im Bereich von Aldi und DM.