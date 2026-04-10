[Aktualisiert: 12.20 Uhr] Plötzlich geht das Licht aus, die PC-Bildschirme werden schwarz: In Teilen Pirmasens’ ist am Freitag gegen 10.30 Uhr der Strom ausgefallen. In der Innenstadt war der Bereich rund um die Schachenstraße betroffen, unter anderem im Rheinberger floss anderthalb Stunden lang kein Strom. Eine Frau befand sich in dem Gebäude im Aufzug, als der Strom wegbrach und sie einschloss. Nach einigen Versuchen, den Aufzug manuell ins nächste Stockwerk abzusenken, öffnete der Hausmeister von unten eine Klappe im Boden und ließ die Frau mit einer kleinen Leiter hinunterklettern. „Länger hätte es jetzt nicht mehr dauern dürfen“, sagte die Frau im Nachhinein. Von Minute zu Minute sei ihr unwohler geworden. Die Enge und Ungewissheit hätten ihr Angst gemacht.

Auch in anderen Teilen des Gebäudes herrschte zunächst Ratlosigkeit, aber keine Panik. Der Friseursalon im unteren Stockwerk war voll. Mitarbeiter und Kunden zeigten sich aber vergleichsweise gelassen. Das Tageslicht, das durch die Glastüren fiel, reichte zum Arbeiten. Schlimmstenfalls würden die Haare nass bleiben, weil der Fön nicht funktioniert, hieß es dort.

Auf der Rampe vor dem Eingang zum Dynamikum bildete sich eine Besucherschlange, die auf Einlass wartete. Schließlich mussten Mitarbeiter die Wartenden wegschicken. Das Mitmachmusem dürfe aus Sicherheitsgründen nicht öffnen, solange kein Strom fließt. Eltern, die mit ihrem Nachwuchs im Dynamikum verbringen wollten, suchten per Handy flugs nach einer anderen Möglichkeit, den Ferientag unterhaltsam zu verbringen.

In vielen Büros im Rheinberger trafen sich Angestellte mangels Arbeitsmitteln auf ein längeres Schwätzchen im Flur. Viele Kardiologe und Frauenarzt im Rheinberger hatten Urlaub und waren nicht betroffen.

Nach knapp eineinhalb Stunden war der Ausfall vorbei. Um Punkt 11.57 Uhr schaltete sich im Rheinberger das Licht wieder an, die PC-Bildschirme flackerten auf. Um einen flächendeckenden Stromausfall hatte es sich nicht gehandelt, wie Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch auf Anfrage versicherte. Nach aktuellen Erkenntnissen waren neben dem Schachen die beiden Vororte Gersbach und Windsberg vom Netz getrennt.

Und auch der Netzbetreiber blieb nicht verschont: „Wir saßen selbst im Dunkeln“, so die Stadtwerke-Sprecherin. Was den Ausfall verursacht hat, ist noch unklar.