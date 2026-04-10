Plötzlich geht das Licht aus, die PC-Bildschirme werden schwarz. In Teilen Pirmasens’ ist seit etwa 10.30 Uhr der Strom ausgefallen. In der Innenstadt ist der Bereich rund um die Schachenstraße gesichert betroffen, unter anderem im Rheinberger fließt aktuell kein Strom. Um einen flächendeckenden Stromausfall handele es sich allerdings nicht, wie Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch auf Anfrage versichert. Über das Ausmaß lasse sich aktuell aber noch nichts sagen, ergänzt sie: „Unsere Mitarbeiter sind jetzt erst einmal draußen und kümmern sich darum.“ Abseits der Innenstadt sind laut Miersch Gersbach und Windsberg vorerst vom Netz getrennt.

Und auch der Netzbetreiber selbst bleibt nicht verschont: „Wir sitzen selbst im Dunkeln“, sagt die Stadtwerke-Sprecherin. Wie lange der Ausfall anhalten wird, ist noch unklar.

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