Über längere Zeit stand in der Nacht zum Samstag in großen Teilen von Pirmasens kein Strom zur Verfügung. Darüber haben die Stadtwerke informiert. Den Angaben zufolge kam es um 4.12 Uhr durch einen 110 kV-Netzausfall im vorgelagerten Netz der Pfalzwerke zu einem vierminütigen Blackout in der Pirmasenser Stromversorgung. Aus netztechnischen Schutzmaßnahmen haben die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadtwerke-Stationen reagiert und Netzteile abgeschaltet. Laut Auskunft der Pfalzwerke war ein 110 kV-Kabel aus Richtung Biebermühle kommend ausgefallen. Der Energieversorger brauchte vier Minuten, um auf die Freileitung umschalten. Nach der Stabilisierung der Stromeinspeisung konnten sukzessive alle betroffenen, städtischen Teilnetzbereiche wieder ans Netz genommen werden. Die Stromversorgung in Pirmasens war kurz vor 5 Uhr wieder vollständig hergestellt, informieren die Stadtwerke. Wie viele Haushalte betroffen waren, haben die Stadtwerke übers Wochenende nicht mitgeteilt.