Wie die Stadtwerke am Montag mitgeteilt haben, hat es am vergangenen Freitag um kurz vor Mitternacht im Winzler Viertel und in der Blocksbergstraße einen Stromausfall gegeben. Insgesamt waren zwölf Ortsnetzstationen vom Ausfall betroffen. Betroffen waren circa 100 Haushalte. Um 0.30 Uhr war die erste Station wieder intakt. Nachdem alle Prüfungen und Umschaltmaßnahmen abgeschlossen waren, konnten die verbleibenden Stationen um kurz nach 1 Uhr wieder ans Netz. Damit war die vollständige Versorgung wieder hergestellt. Als Grund für den Ausfall wird ein Defekt in einer Mittelspannungskabelstrecke vermutet. Der Fehler soll schnellstmöglich lokalisiert und repariert werden.